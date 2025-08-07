Російські окупанти постійно шукають нові способи, щоб завдати українським силам якнайбільше шкоди. Тепер ворог експерементує з новою тактикою, яка характерна для кількох напрямків.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко, зауваживши, що на зміни тактики уже вказували в ОСУВ "Хортиця". Ворог використовує її на Покровському напрямку, біля Добропілля та Костянтинівки.

Яку нову тактику використовує Росія на фронті?

Саме на цих напрямках зараз зосереджена велика кількість ворогів. Тож окупанти намагаються просочуватися у наші позиції по декілька людей, невеликою групою.

Це одна з найновіших і свіжих тактик, тому що вони вже випробували різні типи штурмів, коли велика кількість техніки просувалася за підтримки артилерії тощо.

Зараз вони готують свої штурми. Працює авіація, КАБи, різноманітна кількість дронів різного типу, артилерія. Однак просування невеличкими групами, поодинокими окремими бійцями – постійне, безупинне,

– додав Павло Гвозденко.

Якщо навіть після штурму з'являється період невеликого затишшя, то окупанти продовжують йти 24/7, як зомбі. Така в них тактика. Також росіяни активно використовували мототехніку. Декілька місяців тому це було зроблено вперше і саме на Покровському напрямку.

Зауважимо, на цей напрямок Росія перекинула свої "елітні війська". Мовиться про загін операторів дронів "Рубікон", який координує атаки дронами. Окрім цього, піхота противника штурмує безперестанку. Ворожі безпілотники стріляють без розбору – у військових та цивільних.