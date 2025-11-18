Напряженные бои продолжаются, россияне штурмуют Покровск: карта фронта на 18 ноября
- Российские силы совершили 151 боестолкновение за сутки, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, и других направлениях.
- На Покровском направлении украинские защитники остановили сорок штурмовых действий, сохраняя свою оборону.
Российские захватчики продолжают давить на фронте несмотря на значительные потери. За минувшие сутки произошло 151 боестолкновение.
Что происходит на фронте по состоянию на 18 ноября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел семь боестолкновений, шесть раз нанес удары управляемыми авиабомбами и совершил 148 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз штурмовали позиции вблизи Волчанска и нащупывали оборону в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Песчаного и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении направлении враг девять раз атаковал в районах Нового Мира, Заречного и Дробышево.
На Славянском направлении россияне десять раз атаковали в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил двадцать атак вблизи Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили сорок штурмовых и наступательных действий в районах Маяка, Федоровки, Родинского, Красного Лимана, Лысовки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного.
На Александровском направлении россияне тринадцать раз атаковали в районах Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Березового, Красногорского и Першотравневого.
На Гуляйпольском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону в районах Сладкого, Ровнополье, Яблочного и Зеленого Гая.
На Ореховском направлении состоялась одна атака в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении противник дважды пытался продвинуться к украинским позициям.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.
Последние новости о войне с Россией: что известно?
Аналитики ISW рассказали, что российские войска, вероятно, пытаются удержать украинские подразделения внутри Покровска и окружить их в Покровско-Мирноградском котле, действуя с запада.
Украинские контратаки под Добропольем эффективно сдерживают российские наступления, нанося значительные потери врагу.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки было уничтожено 960 российских военных, несколько артиллерийских систем, РСЗО, средство ПВО, и 294 БпЛА.