Силы обороны продвинулись на Сумщине, россияне также имеют успехи: обзор фронта от ISW
- Украинские силы достигли продвижения на севере Сумщины, закрепившись к югу от Алексеевки.
- Российские войска продолжают наступательные действия на разных направлениях, в частности на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, с определенными тактическими успехами.
В Институте изучения войны проанализировали изменения на фронте российско-украинской войны. Недавно успехи имели как украинские, так и российские силы.
Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как изменилась ситуация на фронте?
Украинские войска недавно достигли продвижения на севере Сумщины. Геолокационные материалы, обнародованные 8 октября, подтверждают, что украинские подразделения закрепились к югу от Алексеевки. В это время российские войска осуществляли атаки на разных направлениях Сумской и Курской областей – в районах Нового Пути, Безсаловки, Алексеевки, Юнаковки и Варачина.
На севере Харьковской области российские силы 8 октября продолжали наступательные действия, однако продвинуться не смогли. Они атаковали в районах Липцов, Синельниково, Волчанска, Тихого и Волчанских Хуторов.
В то же время на Купянском направлении противник имел определенное тактическое продвижение. Геолокационные записи свидетельствуют, что российские войска закрепились вдоль трассы Р-79 Купянск–Чугуев, в центральной части Купянска. Оккупанты также атаковали вблизи самого Купянска, Петропавловки, Красного Первого, Каменки, Кутковки, Бологовки, Колодязного, Песчаного, Степной Новоселовки и других близлежащих населенных пунктов.
На севере Боровой российские войска проводили попытки атак в направлении Новоплатоновки, но без успеха.
Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении 8 октября, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали на северо-запад от Лимана вблизи Дробышево, Дерилово, Новоселовки, Шандриголово и Среднего; на север от Лимана вблизи Карповки и Новомихайловки; на восток от Лимана вблизи Заречного и Торского; и на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя.
На Северском направлении подтверждено небольшое продвижение российских сил севернее Северска. Враг вел бои вблизи Дроновки, Григорьевки и Серебрянки.
Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные кадры демонстрируют продвижение противника в западном Передтечино. Вражеские атаки зафиксированы возле Александро-Шультино, Иванополье, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Полтавки и Владимировки.
Украинские войска, свою очередь, удерживают позиции или осуществляют контратаки в районе Доброполья. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживали позиции или продвигались в центральной Бойковке и в южном Новоторецком. Бои продолжаются вблизи Кучеривого Яра, Шахматного, Вольного, Заповедного, Ивановки, Бойковки, Затишья и Нового Шахматного.
Российские силы также пытаются развить наступление в направлении Покровска. Геолокационные материалы свидетельствуют об их продвижении в районе Удачного. Противник вел бои вблизи самого Покровска, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Новоэкономичного, Мирнограда, Миролюбовки, Лисовки, Котлиного, Молодецкого и Балаганя.
Активные бои продолжаются и на Новопавловском направлении. Российские войска имеют частичное продвижение в районе Филиала, атаковали в направлении самой Новопавловки, вблизи Новониколаевки, Муравки, Орехового, Дачного и самой Новопавловки.
На Великомихайловском направлении враг 8 октября продолжил попытки наступления, хотя подтверждения успехов нет. Российские подразделения действовали вблизи Поддубного, Александрограда, Воскресенки, Январского, Новоселовки, Вороного, Камышевахи, Сосновки, Новогеоргиевки, Запорожского, Березового, Степного, Калиновского и Алексеевки.
8 октября российские войска продолжили штурмовые действия на востоке Запорожской области, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Бои шли в районах Новогригорьевки, Новоивановки, Охотничьего, Полтавки и Малиновки.
В тот же день оккупационные силы активизировались и на западе Запорожской области, однако также без успехов. Российские подразделения пытались атаковать вблизи Орехова, в районах Малой Токмачки, Новоандреевки, Степного, Плавней, Степногорска, Приморского и Каменского.
На Херсонском направлении противник атаковал в неуточненных локациях, но результатов не достиг.
По данным Генштаба ВСУ, в течение 7 октября зафиксировано 200 боевых столкновений. Украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности 46 атак на Покровском и 32 на Новопавловском направлениях.
По данным DeepState, российские войска продвинулись на Сумщине, Донетчине и Запорожье. Продвижение есть, в частности, вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки.