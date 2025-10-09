В Інституті вивчення війни проаналізували зміни на фронті російсько-української війни. Нещодавно успіхи мали як українські, так і російські сили.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Російські підрозділи на Сумщині залишилися без води та збирають дощову, – ISW

Як змінилась ситуація на фронті?

Українські війська нещодавно досягли просування на півночі Сумщини. Геолокаційні матеріали, оприлюднені 8 жовтня, підтверджують, що українські підрозділи закріпилися на південь від Олексіївки. У цей час російські війська здійснювали атаки на різних напрямках Сумської та Курської областей – у районах Нового Путі, Безсалівки, Олексіївки, Юнаківки та Варачина.

На півночі Харківщини російські сили 8 жовтня продовжували наступальні дії, однак просунутися не змогли. Вони атакували у районах Липців, Синельникового, Вовчанська, Тихого та Вовчанських Хуторів.

Водночас на Куп’янському напрямку противник мав певне тактичне просування. Геолокаційні записи свідчать, що російські війська закріпилися вздовж траси Р-79 Куп’янськ–Чугуїв, у центральній частині Куп’янська. Окупанти також атакували поблизу самого Куп'янська, Петропавлівки, Красного Першого, Кам’янки, Кутківки, Бологівки, Колодязного, Піщаного, Степової Новоселівки та інших прилеглих населених пунктів.

На півночі Борової російські війська проводили спроби атак у напрямку Новоплатонівки, але без успіху.

Російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку 8 жовтня, але не просунулися вперед. Російські війська атакували на північний захід від Лимана поблизу Дробишевого, Дерилового, Новоселівки, Шандриголового та Середнього; на північ від Лимана поблизу Карпівки та Новомихайлівки; на схід від Лимана поблизу Зарічного та Торського; та на південний схід від Лимана поблизу Ямполя.

На Сіверському напрямку підтверджено невелике просування російських сил північніше Сіверська. Ворог вів бої поблизу Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні кадри демонструють просування противника в західному Передтечиному. Ворожі атаки зафіксовані біля Олександро-Шультиного, Іванопілля, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Полтавки та Володимирівки.

Українські війська, своєю чергою, втримують позиції або здійснюють контратаки в районі Добропілля. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримували позиції або просувалися в центральній Бойківці та в південному Новоторецькому. Бої тривають поблизу Кучерівого Яру, Шахового, Вільного, Заповідного, Іванівки, Бойківки, Затишок і Нового Шахового.

Російські сили також намагаються розвинути наступ у напрямку Покровська. Геолокаційні матеріали свідчать про їхнє просування в районі Удачного. Противник вів бої біля поблизу самого Покровська, Родинського, Сухецького, Красного Лиману, Новоекономічного, Мирнограда, Миролюбівки, Лисівки, Котлиного, Молодецького та Балаганя.

Активні бої тривають і на Новопавлівському напрямку. Російські війська мають часткове просування в районі Філії, атакували в напрямку самої Новопавлівки, поблизу Новомиколаївки, Муравки, Горіхового, Дачного та самої Новопавлівки.

На Великомихайлівському напрямку ворог 8 жовтня продовжив спроби наступу, хоча підтвердження успіхів немає. Російські підрозділи діяли поблизу Піддубного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Новоселівки, Вороного, Комишувахи, Соснівки, Новогеоргіївки, Запорізького, Березового, Степового, Калинівського та Олексіївки.

8 жовтня російські війська продовжили штурмові дії на сході Запорізької області, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Бої точилися у районах Новогригорівки, Новоіванівки, Охотничого, Полтавки та Малинівки.

Того ж дня окупаційні сили активізувалися і на заході Запорізької області, однак також без успіхів. Російські підрозділи намагалися атакувати поблизу Оріхова, у районах Малої Токмачки, Новоандріївки, Степового, Плавнів, Степногірська, Приморського та Кам’янського.

На Херсонському напрямку противник атакував у неуточнених локаціях, але результатів не досяг.

Якою є ситуація на фронті: дивіться на картах

Як аналізують ситуацію на фронті інші джерела?