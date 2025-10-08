Тогда в России начнется хаос: какого момента ждут в Кремле, чтобы расправиться с Путиным
- Политолог Игорь Эйдман отметил, что вскоре "ястребы" и прагматики в России поймут, что война зашла в тупик и Путин проигрывает.
- России не хватает ресурсов для ведения войны, но российский диктатор не решается на тотальную мобилизацию.
Уже все в России признают, что война зашла в тупик. Даже бывшие сторонники Владимира Путина заявляют, что так называемая "сво" полностью провалилась, а ресурсов для нового наступления нет.
Соответственно россияне ожидают наступления украинцев. Как отметил в эфире 24 Канала политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, теперь Кремль волнуется, будет ли иметь средства для отражения атак.
Смотрите также Путин растерян: чего он сейчас больше всего боится от Трампа
Когда Путина могут отстранить от власти?
Кремль зашел в тупик. К открытой и полной мобилизации Путин не готов. Он боится этого, поэтому единственным выходом будет замораживание конфликта. Когда-то такого решения требовала прагматичная часть его окружения. Но и на это Путин не соглашается.
Тем временем Украина получает новое вооружение, начинает наступательные действия. Как только "ястребы" и прагматики увидят, что война в тупике, а Россия начинает проигрывать – они "снесут" Путина. В России начнется хаос,
– подчеркнул Игорь Эйдман.
Тогда Кремлю не будет дела до войны, потому что начнутся внутренние споры и противостояния. Пока Путин держит всю власть в своих руках, но когда маятник войны покрутится в другую сторону – российский диктатор не сможет устоять.
Россия будет вынуждена выплатить репарации, а Украина вернет себе все территории. Также Кремлю придется налаживать связи с Западом, договариваться о продаже природных ресурсов.
Очевидно, что в окружении Путина не планировали воевать так долго. Они хотят дальше воровать у россиян, обогащаться и тратить свои средства на Западе. Путинский режим уже даже "зашатался" во время мятежа Пригожина, но потом ситуация стабилизировалась.
Теперь к власти пришел Дональд Трамп, но глава Кремля не принял его предложения. России так и осталась в тупике и это не нравится большинству российских чиновников.
Что происходит в России на фоне войны?
- Владимир Путин озвучил ряд абсурдных заявлений о войне. Диктатор в очередной раз сказал, что причиной нападения якобы была "политика Запада", а войну цинично назвал "болью для всех нас". По словам главы Кремля, украинский народ является "расходным материалом" для Запада.
- Кроме этого Путина не на шутку напугала возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он назвал подобные заявления опасными и такими, что навредят отношениям России и США. Однако поспешил добавить, что Tomahawk якобы не повлияют на ситуацию на фронте.
- России не хватает собственного ресурса для ведения войны, поэтому она массово вербует иностранцев. Стало известно, что Куба могла отправить на фронт около 5 тысяч своих граждан. Кроме того, наемников активно ищут в Иране, Ираке и среди бывших афганских военных.