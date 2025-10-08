Уже все в России признают, что война зашла в тупик. Даже бывшие сторонники Владимира Путина заявляют, что так называемая "сво" полностью провалилась, а ресурсов для нового наступления нет.

Соответственно россияне ожидают наступления украинцев. Как отметил в эфире 24 Канала политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, теперь Кремль волнуется, будет ли иметь средства для отражения атак.

Когда Путина могут отстранить от власти?

Кремль зашел в тупик. К открытой и полной мобилизации Путин не готов. Он боится этого, поэтому единственным выходом будет замораживание конфликта. Когда-то такого решения требовала прагматичная часть его окружения. Но и на это Путин не соглашается.

Тем временем Украина получает новое вооружение, начинает наступательные действия. Как только "ястребы" и прагматики увидят, что война в тупике, а Россия начинает проигрывать – они "снесут" Путина. В России начнется хаос,

– подчеркнул Игорь Эйдман.

Тогда Кремлю не будет дела до войны, потому что начнутся внутренние споры и противостояния. Пока Путин держит всю власть в своих руках, но когда маятник войны покрутится в другую сторону – российский диктатор не сможет устоять.

Россия будет вынуждена выплатить репарации, а Украина вернет себе все территории. Также Кремлю придется налаживать связи с Западом, договариваться о продаже природных ресурсов.

Очевидно, что в окружении Путина не планировали воевать так долго. Они хотят дальше воровать у россиян, обогащаться и тратить свои средства на Западе. Путинский режим уже даже "зашатался" во время мятежа Пригожина, но потом ситуация стабилизировалась.

Теперь к власти пришел Дональд Трамп, но глава Кремля не принял его предложения. России так и осталась в тупике и это не нравится большинству российских чиновников.

Что происходит в России на фоне войны?