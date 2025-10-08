Уже всі у Росії визнають, що війна зайшла у глухий кут. Навіть колишні прибічники Володимира Путіна заявляють, що так звана "сво" повністю провалилася, а ресурсів для нового наступу немає.

Відповідно росіяни очікують на наступ українців. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, тепер Кремль хвилюється, чи матиме засоби для відбиття атак.

Коли Путіна можуть усунути від влади?

Кремль зайшов у глухий кут. До відкритої та повної мобілізації Путін не готовий. Він боїться цього, тому єдиним виходом буде замороження конфлікту. Колись такого рішення вимагала прагматична частина його оточення. Але і на це Путін не погоджується.

Тим часом Україна отримує нове озброєння, починає наступальні дії. Як тільки "яструби" і прагматики побачать, що війна у глухому куті, а Росія починає програвати – вони "знесуть" Путіна. У Росії почнеться хаос,

– наголосив Ігор Ейдман.

Тоді Кремлю не буде діла до війни, бо почнуться внутрішні суперечки та протистояння. Поки Путін тримає всю владу у своїх руках, але коли маятник війни покрутиться в інший бік – російський диктатор не зможе встояти.

Росія буде змушена виплатити репарації, а Україна поверне собі всі території. Також Кремлю доведеться налагоджувати зв'язки з Заходом, домовлятися про продаж природних ресурсів.

Очевидно, що в оточенні Путіна не планували воювати так довго. Вони хочуть далі красти у росіян, збагачуватися і витрачати свої кошти на Заході. Путінський режим уже навіть "захитався" під час заколоту Пригожина, але потім ситуація стабілізувалася.

Тепер до влади прийшов Дональд Трамп, але очільник Кремля не прийняв його пропозиції. Росії так і залишилася у глухому куту й це не подобається більшості російських чиновників.

Що відбувається у Росії на тлі війни?