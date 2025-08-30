Российские войска не смогли достичь заметных результатов в районе Покровска, несмотря на сосредоточение там более 100 тысяч военных. Аналогичная ситуация наблюдается вблизи Часового Яра и Торецка.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какие результаты летней кампании России?

По словам Трегубова, в начале летней кампании на этом направлении враг имел около 110 тысяч военных, сейчас же их количество уменьшилось до примерно 100 тысяч.

Чтобы представить масштаб этой цифры, в большинстве европейских стран такой армии просто нет... Со всем тем летняя компания подходит к завершению. Несмотря на очень агрессивные действия, на то, что в некоторых моментах удалось продавить украинские позиции, никакой быстрой победы россиян нет,

– отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что Покровск до сих пор остается под контролем Украины, а заявления Кремля о захвате Часового Яра или Торецка являются "фантазиями российского диктатора Владимира Путина".

"Продолжается бой, для нас это крайне трудно держать такую большую орду. Но со всем тем мы доказываем миру, что Россия не является ни большой военной державой, ни военным гегемоном", – подытожил спикер.

Какая ситуация возле Покровска?