Літня кампанія Росії провалилася: Покровськ стоїть, а Часів Яр "захопили у фантазіях", – ЗСУ
- Російські війська не змогли досягти помітних результатів у районі Покровська, попри концентрацію понад 100 тисяч військових.
- Українські захисники зупинили 50 штурмів на Покровському напрямку, і Покровськ досі залишається під контролем України.
- Заяви про захоплення Часового Яру чи Торецька є "фантазіями", попри агресивні дії, швидкої перемоги росіян немає.
Російські війська не змогли досягти помітних результатів у районі Покровська, попри зосередження там понад 100 тисяч військових. Аналогічна ситуація спостерігається поблизу Часового Яру та Торецька.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Які результати літньої кампанії Росії?
За словами Трегубова, на початку літньої кампанії на цьому напрямку ворог мав близько 110 тисяч військових, нині ж їхня кількість зменшилася до приблизно 100 тисяч.
Щоб уявити масштаб цієї цифри, в більшості європейських країн такої армії просто немає… З усім тим літня компанія підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, на те, що в деяких моментах вдалося продавити українські позиції, ніякої швидкої перемоги росіян немає,
– зазначив Трегубов.
Він наголосив, що Покровськ досі залишається під контролем України, а заяви Кремля про захоплення Часового Яру чи Торецька є "фантазіями російського диктатора Владіміра Путіна".
"Триває бій, для нас це вкрай важко тримати таку велику орду. Але з усім тим ми доводимо світу, що Росія не є ані великою військовою державою, ані військовим гегемоном", – підсумував речник.
Яка ситуація біля Покровська?
- Минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів росіян у поблизу Володимирівки, Маяка, Заповідного, Сухецького, Затишка, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.
- Сили оборони вибивають російські війська із залишків плацдарму в бік Добропілля, але супротивник намагається відновити наступ, перекидаючи додаткові підрозділи.