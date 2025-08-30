Укр Рус
30 августа, 07:48
Массированная атака на Украину: хронология 1284 дня войны: хронология 1284 дня войны

Ярослав Погончук

Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину в ночь на 30 августа. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура, есть жертвы и пострадавшие среди гражданских, в том числе дети.

О последствиях вражеских ударов, ситуацию на фронте и главные события суток – читайте в хронологии 24 Канала.

07:03, 30 августа

Потери России на 30 августа

Актуальная статистика потерь врага:

  • личного состава – около 1 081 330 (+850) человек,
  • танков – 11 149 (+6),
  • боевых бронированных машин – 23 210 (+19),
  • артиллерийских систем – 32 172 (+47),
  • РСЗО – 1 476 (+0),
  • средств ПВО – 1 213 (+0),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 54 691 (+316),
  • крылатых ракет – 3 626 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 222 (+106),
  • специальной техники – 3 952 (+0).
06:38, 30 августа

Каковы последствия атаки России на Волыни

В ночь на 30 августа Волынская область подверглась массированной атаке дронов. Обошлось без попаданий и пострадавших.

06:22, 30 августа

В результате атаки России на Киевщине повреждена железная дорога

В Укрзализныце рассказали, что в результате российской атаки в ночь на 30 августа была повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Из-за этого задерживается ряд поездов. Они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов.

Рейсы, которые следуют с задержками:

  • №74 Перемышль – Харьков;
  • №24 Хелм – Киев;
  • №144 Рахов – Сумы;
  • №2 Ивано-Франковск – Харьков;
  • №21 Харьков – Львов;
  • №106 Одесса – Киев.
05:50, 30 августа

Последствия атаки на Запорожье

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки погиб один человек, еще 22 получили ранения, среди них – 3 ребенка.

Российскими ударами разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания кафе, СТО, промышленного предприятия,
– рассказал Федоров.

В результате вражеской атаки госпитализированы 8 человек, среди них – мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет.