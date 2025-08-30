05:50, 30 августа

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки погиб один человек, еще 22 получили ранения, среди них – 3 ребенка.

Российскими ударами разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания кафе, СТО, промышленного предприятия,

– рассказал Федоров.

В результате вражеской атаки госпитализированы 8 человек, среди них – мальчики 9 и 10 лет и девочка 16 лет.