30 серпня, 07:48
9

Масована атака на Україну: хронологія 1284 дня війни

Ярослав Погончук

Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну у ніч на 30 серпня. Внаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура, є жертви та постраждалі серед цивільних, зокрема діти.

Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події доби – читайте в хронології 24 Каналу.

07:03, 30 серпня

Втрати Росії на 30 серпня

Актуальна статистика втрат ворога:

  • особового складу – близько 1 081 330 (+850) осіб,
  • танків – 11 149 (+6),
  • бойових броньованих машин – 23 210 (+19),
  • артилерійських систем – 32 172 (+47),
  • РСЗВ – 1 476 (+0),
  • засобів ППО – 1 213 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54 691 (+316),
  • крилатих ракет – 3 626 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 222 (+106),
  • спеціальної техніки – 3 952 (+0).
06:38, 30 серпня

Які наслідки атаки Росії на Волині

У ніч проти 30 серпня Волинська область зазнала масованої атаки дронів. Обійшлося без влучань та постраждалих.

06:22, 30 серпня

Внаслідок атаки Росії на Київщині пошкоджена залізниця

В Укрзалізниці розповіли, що внаслідок російської атаки у ніч на 30 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Через це затримується низка поїздів. Вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин.

Рейси, які прямують із затримками:

  • №74 Перемишль – Харків;
  • №24 Хелм – Київ;
  • №144 Рахів – Суми;
  • №2 Івано-Франківськ – Харків;
  • №21 Харків – Львів;
  • №106 Одеса – Київ.
05:50, 30 серпня

Наслідки атаки на Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще 22 отримали поранення, серед них – 3 дитини.

Російськими ударами зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі кафе, СТО, промислового підприємства,
– розповів Федоров.

Внаслідок ворожої атаки госпіталізовано 8 людей, серед них – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років.