Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну у ніч на 30 серпня. Внаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура, є жертви та постраждалі серед цивільних, зокрема діти.

Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події доби – читайте в хронології 24 Каналу.

