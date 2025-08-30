Масована атака на Україну: хронологія 1284 дня війни
Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну у ніч на 30 серпня. Внаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура, є жертви та постраждалі серед цивільних, зокрема діти.
Про наслідки ворожих ударів, ситуацію на фронті та головні події доби – читайте в хронології 24 Каналу.
Дивіться також Росія завдала масованого удару по Україні ракетами і БпЛА: що відомо про наслідки
Актуальна статистика втрат ворога: У ніч проти 30 серпня Волинська область зазнала масованої атаки дронів. Обійшлося без влучань та постраждалих. В Укрзалізниці розповіли, що внаслідок російської атаки у ніч на 30 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Через це затримується низка поїздів. Вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Рейси, які прямують із затримками: Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще 22 отримали поранення, серед них – 3 дитини. Російськими ударами зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі кафе, СТО, промислового підприємства, Внаслідок ворожої атаки госпіталізовано 8 людей, серед них – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років.
Втрати Росії на 30 серпня
Які наслідки атаки Росії на Волині
Внаслідок атаки Росії на Київщині пошкоджена залізниця
Наслідки атаки на Запоріжжя
– розповів Федоров.
Актуальна статистика втрат ворога:
У ніч проти 30 серпня Волинська область зазнала масованої атаки дронів. Обійшлося без влучань та постраждалих.
В Укрзалізниці розповіли, що внаслідок російської атаки у ніч на 30 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Через це затримується низка поїздів. Вони прибудуть на станцію Київ із запізненням від 2 годин.
Рейси, які прямують із затримками:
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще 22 отримали поранення, серед них – 3 дитини.
Російськими ударами зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі кафе, СТО, промислового підприємства,
Внаслідок ворожої атаки госпіталізовано 8 людей, серед них – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років.