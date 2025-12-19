Путин заявил, что Россия не считает себя виновной в смертях украинцев, потому что "не она начинала войну".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя виновной в смертях украинцев. Он говорит, что это не Москва начинала войну.

Об этом он сказал на своей "прямой линии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистов РИА Новости.

Что Путин думает об убийствах украинцев?

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя виновной в смертях украинцев, поскольку "не Москва начинала эту войну".

Он снова пожаловался, что Россию обманули и заставили применить силу против Украины, но первым войну начал "киевский режим при поддержке западных сил".

Путин убежден, что Трамп искренне желает закончить войну в Украине. Он заявил, что Россия согласилась на компромисс, предложенный США, а теперь на него должна согласиться Украина.

Путин не видит желания Украины заканчивать войну