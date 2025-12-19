Укр Рус
19 грудня, 14:11
Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, бо "не вона починала війну"

Сергій Попович
Основні тези
  • Він стверджує, що першим війну почав "київський режим за підтримки західних сил".

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців. Він каже, що це не Москва починала війну.

Про це він сказав на своїй "прямій лінії". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистів РИА Новости.

Що Путін думає про вбивства українців?

Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, оскільки "не Москва починала цю війну".

Він знову поскаржився, що Росію обманули і змусили застосувати силу проти України, але першим війну почав "київський режим за підтримки західних сил".

Путін переконаний, що Трамп щиро бажає закінчити війну в Україні. Він заявив, що Росія погодилася на компроміс, запропонований США, а тепер на нього повинна погодитися Україна.

Путін не бачить бажання України закінчувати війну

  • Путін заявив, що Україна відмовляється від мирного завершення війни, хоча визнав, що Київ подає сигнали бажання вести діалог.

  • Під час "прямої лінії" Путін також висловив думку, що російські війська мають стратегічну ініціативу на фронті.