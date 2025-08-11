Россияне провели рекордную мотоциклетную атаку на Лиманском направлении в попытке окружить ВСУ
- Российские войска продвинулись на север от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов, усиливая мотоциклетные штурмы на Лиманском направлении.
- Украинские силы успешно отбили масштабную атаку врага вблизи Торского, которая осуществлялась силами 25 мотоциклов.
- Российские источники сообщают о захвате позиций вблизи Зеленой Долины, но независимого подтверждения этой информации нет.
Российские войска недавно достигли определенных успехов на границе Луганской и Донецкой областей, в частности на Лиманском направлении. Враг усиливает мотоциклетные штурмы.
Российские войска недавно продвинулись на север от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Как россияне постепенно продвигаются на фронте?
Аналитики ссылаются на геолокационные видеоматериалы, обнародованные 9 августа, которые свидетельствуют о продвижении оккупационных сил к северу от Шандриголово и на северо-запад от Колодязов.
Также в отчете упоминаются сообщения российских источников о якобы захвате позиций вблизи Зеленой Долины и закреплении в населенном пункте Среднее, расположенном к западу от Зеленой Долины. Однако в ISW отмечают, что пока не имеют независимого подтверждения этих заявлений.
В то же время представитель одной из украинских бригад, действующей на Лиманском направлении, сообщил об успешном отражении масштабной атаки врага вблизи Торского. По его словам, штурм осуществлялся силами 25 мотоциклов и стал крупнейшим мотоциклетным нападением, которое подразделение отразило в этом районе.