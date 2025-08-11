Російські війська нещодавно досягли певних успіхів на межі Луганської та Донецької областей, зокрема на Лиманському напрямку. Ворог посилює мотоциклетні штурми.

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Шандриголового та на північний захід від Колодязів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Як росіяни поступно просуваються на фронті?

Аналітики посилаються на геолокаційні відеоматеріали, оприлюднені 9 серпня, які свідчать про просування окупаційних сил на північ від Шандриголового та на північний захід від Колодязів.

Також у звіті згадуються повідомлення російських джерел про нібито захоплення позицій поблизу Зеленої Долини та закріплення в населеному пункті Середнє, розташованому на захід від Зеленої Долини. Проте в ISW зазначають, що наразі не мають незалежного підтвердження цих заяв.

Водночас речник однієї з українських бригад, що діє на Лиманському напрямку, повідомив про успішне відбиття масштабної атаки ворога поблизу Торського. За його словами, штурм здійснювався силами 25 мотоциклів і став найбільшим мотоциклетним нападом, який підрозділ відбив у цьому районі.