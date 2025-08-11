Россияне могли истратить все запасы танков Т-80. Оккупанты отказались от больших механизированных штурмов, но враг все равно инвестирует в разработку техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Российский подход к танкам вызывает вопросы

Аналитики ISW заметили, что Россия могла исчерпать большую часть или все свои запасы танков Т-80. Оккупанты, вероятно, сохраняют имеющиеся запасы и накапливают новые модели танков, "одновременно исчерпывая запасы других танков и бронированных машин, включая старые Т-62".

Украинские дронщики очень хорошо уничтожают вражескую технику. Поэтому механизированные атаки в 2025 году стали для россиян редкими и дорогими. Враг предоставил приоритет пехотным атакам и атакам на одноразовых мотоциклах и других легких транспортных средствах.

Бронированные машины используют, чтобы довезти пехоту на передовые позиции. Таким образом, механизированная маневренная война, а значит прорывы с использованием техники и достижения оперативно значимых успехов для России сейчас невозможны. Кремль прибегает к ползучим пехотным атакам.

Но Москва все равно вкладывает средства в производство танков.

Остается непонятным, почему Россия продолжает инвестировать значительные средства в разработку и производство танков и бронированных транспортных средств, тогда как российские войска в основном не могут использовать эти транспортные средства по назначению, поскольку украинские войска сохраняют способность наносить большие потери бронированным транспортным средствам на передовой и вблизи тыла с помощью разведки и ударов беспилотников,

Возможно, россияне надеются, что смогут очень эффективно противодействовать операциям украинских беспилотников и восстановить маневры на поле боя с бронированными машинами. Но ISW "не наблюдает никаких признаков технологических достижений России в этом направлении".