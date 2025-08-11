Росіяни могли витратити всі запаси танків Т-80. Окупанти відмовилися від великих механізованих штурмів, але ворог усе одно інвестує у розробку техніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Російський підхід до танків викликає питання

Аналітики ISW зауважили, що Росія могла вичерпати більшу частину або всі свої запаси танків Т-80. Окупанти, імовірно, зберігають наявні запаси та накопичують новіші моделі танків, "одночасно вичерпуючи запаси інших танків і броньованих машин, включаючи старіші Т-62".

Українські дронарі напрочуд добре знищують ворожу техніку. Тож механізовані атаки у 2025 році стали для росіян рідкісними і дорогими. Ворог надав пріоритет піхотним атакам й атакам на одноразових мотоциклах та інших легких транспортних засобах.

Броньовані машини використовують, щоб довезти піхоту на передові позиції. Таким чином, механізована маневрена війна, а отже прориви з використанням техніки і досягнення оперативно значущих успіхів для Росії зараз неможливі. Кремль вдається до повзучих піхотних атак.

Але Москва все одно вкладає кошти у виробництво танків.

Залишається незрозумілим, чому Росія продовжує інвестувати значні кошти в розробку та виробництво танків і броньованих транспортних засобів, тоді як російські війська в основному не можуть використовувати ці транспортні засоби за призначенням, оскільки українські війська зберігають здатність завдавати великих втрат броньованим транспортним засобам на передовій і поблизу тилу за допомогою розвідки та ударів безпілотників,

– ідеться в статті.

Можливо, росіяни сподіваються, що зможуть дуже ефективно протидіяти операціям українських безпілотників і відновити маневри на полі бою з броньованими машинами. Але ISW "не спостерігає жодних ознак технологічних досягнень Росії в цьому напрямку".