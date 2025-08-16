На Северо-Слобожанском направлении российские войска понесли потери. Они пытались переправить пушку грузовиком через реку по разрушенному мосту, однако украинский беспилотник уничтожил технику прямо во время движения.

Грузовик был уничтожен прямо на мосту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как ВСУ уничтожили пушку и грузовик врага?

По данным Генштаба, противник не прекращает активности на Северо-Слобожанском направлении и пытается продвигать технику даже в сложных условиях. На этот раз попытка закончилась ударом дрона, который точным попаданием уничтожил российский грузовик вместе с пушкой прямо на мосту.

"Подмочили" планы врага,

– отметили военные.

Украинский дрон уничтожил российский грузовик с пушкой: смотрите видео

Видео, обнародованное коммуникационным подразделением 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", демонстрирует момент атаки: враг пытается преодолеть взорванную переправу, но дрон срывает их план, ликвидировав технику еще до завершения маневра.

За сутки 15 августа Силы обороны Украины ликвидировали около 1010 российских захватчиков.