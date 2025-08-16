На Північно-Слобожанському напрямку російські війська зазнали втрат. Вони намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по зруйнованому мосту, однак український безпілотник знищив техніку просто під час руху.

Вантажівка була знищена прямо на мосту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як ЗСУ знищили гармату та вантажівку ворога?

За даними Генштабу, противник не припиняє активності на Північно-Слобожанському напрямку та намагається просувати техніку навіть у складних умовах. Цього разу спроба закінчилася ударом дрона, який точним влучанням знищив російську вантажівку разом із гарматою просто на мосту.

"Підмочили" плани ворога,

– зазначили військові.

Український дрон знищив російську вантажівку з гарматою: дивіться відео

Відео, оприлюднене комунікаційним підрозділом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", демонструє момент атаки: ворог намагається подолати підірвану переправу, але дрон зриває їхній план, ліквідувавши техніку ще до завершення маневру.

За добу 15 серпня Сили оборони України ліквідували близько 1010 російських загарбників.