Взрывы и пожары в России, атака "Шахедами" по Украине: хронология 1366 дня войны

В Украине начались и продолжаются 1366 сутки полномасштабного российского вторжения. Противник продолжает атаковать позиции наших военных для продвижения на фронте.

В то же время Силы обороны пытаются сдержать врага. О главных событиях дня по состоянию на 20 ноября, ситуацию на фронте, потери россиян, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

