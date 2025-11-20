Укр Рус
24 Канал Новости Украины Взрывы и пожары в России, атака "Шахедами" по Украине: хронология 1366 дня войны
20 ноября, 06:25
4

Взрывы и пожары в России, атака "Шахедами" по Украине: хронология 1366 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались и продолжаются 1366 сутки полномасштабного российского вторжения. Противник продолжает атаковать позиции наших военных для продвижения на фронте.

В то же время Силы обороны пытаются сдержать врага. О главных событиях дня по состоянию на 20 ноября, ситуацию на фронте, потери россиян, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

07:00, 20 ноября

Потери врага на 20 ноября

С начала войны в Украине оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 1 162 120 (+890),
  • танков – 11 357 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23 597 (+2),
  • артиллерийских систем – 34 530 (+19),
06:00, 20 ноября

Дроны атаковали Россию

В городе Рыльск Курской области сообщают о пожаре на подстанции и перебоях со светом. Над Рязанью фиксировали дроны и слышали более десятка взрывов. В то же время в Новомосковске на Тульщине также фиксировали БпЛА, которые летели в сторону Москвы.

 

 