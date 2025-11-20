Взрывы и пожары в России, атака "Шахедами" по Украине: хронология 1366 дня войны
В Украине начались и продолжаются 1366 сутки полномасштабного российского вторжения. Противник продолжает атаковать позиции наших военных для продвижения на фронте.
В то же время Силы обороны пытаются сдержать врага. О главных событиях дня по состоянию на 20 ноября, ситуацию на фронте, потери россиян, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Потери врага на 20 ноября
Дроны атаковали Россию
С начала войны в Украине оккупанты потеряли:
В городе Рыльск Курской области сообщают о пожаре на подстанции и перебоях со светом. Над Рязанью фиксировали дроны и слышали более десятка взрывов. В то же время в Новомосковске на Тульщине также фиксировали БпЛА, которые летели в сторону Москвы.