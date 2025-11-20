В то же время Силы обороны пытаются сдержать врага. О главных событиях дня по состоянию на 20 ноября, ситуацию на фронте, потери россиян, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
В городе Рыльск Курской области сообщают о пожаре на подстанции и перебоях со светом. Над Рязанью фиксировали дроны и слышали более десятка взрывов. В то же время в Новомосковске на Тульщине также фиксировали БпЛА, которые летели в сторону Москвы.
Дроны атаковали Россию
