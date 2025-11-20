Водночас Сили оборони намагаються стримати ворога. Про головні події дня станом на 20 листопада, ситуацію на фронті, втрати росіян, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також 26 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль