Вибухи та пожежі у Росії, атака "Шахедами" по Україні: хронологія 1366 дня війни
В Україні розпочалася та триває 1366 доба повномасштабного російського вторгнення. Противник продовжує атакувати позиції наших військових задля просування на фронті.
Водночас Сили оборони намагаються стримати ворога. Про головні події дня станом на 20 листопада, ситуацію на фронті, втрати росіян, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також 26 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль
У місті Рильськ Курської області повідомляють про пожежу на підстанції та перебої зі світлом. Над Рязанню фіксували дрони та чули понад десяток вибухів. Водночас у Новомосковську на Тульщині також фіксували БпЛА, які летіли у бік Москви.
Дрони атакували Росію
У місті Рильськ Курської області повідомляють про пожежу на підстанції та перебої зі світлом. Над Рязанню фіксували дрони та чули понад десяток вибухів. Водночас у Новомосковську на Тульщині також фіксували БпЛА, які летіли у бік Москви.