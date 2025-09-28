В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте в Украине 27 сентября. Аналитики обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россияне имели успехи на Северском, Новопавловском и Покровском направлениях и в районе Доброполья, а украинские защитники – на севере Сумской области и западе Запорожья, а также, вероятно, в направлении Лимана и Великомихайловки.

Что происходит на линии соприкосновения?

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

Об этом свидетельствуют геолокационные данные от 26 сентября. Защитники вернули позиции на северо-восток от Кондратовки, однако россияне продолжили атаковать на Сумщине и Курщине.

Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Противник атаковал на северо-восток от Харькова – вблизи Волчанска, Тихого и Синельниково. Кроме того, он продолжил наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука, вблизи Мелового и Хатнего, но не продвинулся вперед.

Российские войска также продолжили усилия по наступлению на Купянском направлении, но безрезультатно.

Враг атаковал непосредственно под Купянском, северо-восточнее Боровой – в направлении Богуславки, юго-восточнее Боровой – вблизи Грековки.

Украинцы недавно удержали позиции или продвигались в направлении Лимана.

Геолокационные кадры за 27 сентября свидетельствуют о том, что российские заявления о захвате восточной части Новоселовки (северо-западнее Лимана) являются ложными, а украинские войска удержали позиции или продвинулись вперед в этом районе.

Что изменилось на фронте 27 сентября: смотрите на картах

Оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении.

Геолокационные кадры за 27 сентября подтвердили продвижение захватчиков на северо-восток от Дроновки, что на северо-запад от Северска. Враг атаковал сам город Северск, в направлении Дроновки, вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Переездного и Федоровки.

Несмотря на продолжение наступательных операций в тактическом районе Константиновка-Дружковка , там россияне подтвержденного прогресса не достигли.

, там россияне подтвержденного прогресса не достигли. Противник недавно продвинулся в тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении.

Геолокационные кадры за 26 сентября свидетельствуют о продвижении оккупантов на восток Дорожного, что на юго-восток от Доброполья. Зато опубликованные 27 сентября снимки подтверждают незначительные успехи россиян к западу от Котлиного, что на юго-запад от Покровска.

Враг продвинулся на Новопавловском направлении.

Опубликованная 27 сентября видеозапись с геолокацией свидетельствует о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Ивановки, что на юго-запад от Новопавловки.

Украинцы недавно удержали позиции или продвигались в направлении Великомихайловки.

Геолокационные кадры за 27 сентября свидетельствуют о том, что заявления России об удержании российскими войсками позиций к северо-западу от Александрограда (к северо-востоку от Великомихайловки) являются ложными, а украинские войска удерживали позиции или продвигались в этом районе.

Россияне не продвинулись вперед на востоке Запорожской области, но украинские защитники имели успехи на западе региона.

Опубликованные 22 сентября геолокационные кадры подтвердили восстановление украинских позиций к югу от Малой Токмачки, что к юго-востоку от Орехова.

Оккупанты продолжили наступательные операции в Херсонской области, в частности вблизи Антоновского моста.

