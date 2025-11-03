Успехи ВСУ возле Доброполья, тяжелая ситуация возле Покровска: обзор фронта и карты ISW
- Российские войска сосредоточились на захвате Покровска и Мирнограда, что приводит к высоким потерям.
- Украинские силы продвинулись на запад от Шахова и возле Доброполья, а также достигли окружения оккупантов в Безсаловке.
Россия, вероятно, перебросила все силы на попытку захвата Покровска и Мирнограда. Как на Покровском, так и на других направлениях, оккупанты проводят бои, что приводят приводит приводит к высоким потерям.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), который обновил обзор фронта за минувшие сутки.
Что происходит на линии соприкосновения?
- На Сумском направлении бои продолжались вблизи Андреевки и Варачино. По данным вражеских блогеров, украинские войска, вероятно, достигли окружения оккупантов в Безсаловке.
- У Харьковской области враг наступал возле Волчанска и Синельниково. Также атаки происходили неподалеку Хатнего, Одрадного и Двуречанского. Оккупанты вперед не продвинулись.
- Российские войска недавно продвинулись в центральной части Купянска, а также возле Каменки и в направлении Колодязного, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Куриловки.
Карты фронта по состоянию на 3 ноября / Инфографика ISW
- На Лиманском направлении россияне атаковали Коровий Яр, Ставки, Заречное и Ямполь. Вблизи последнего враг недавно усилил наступления, проводя целенаправленные штурмы.
- На Северском направлении россияне пытались продвигаться возле Дроновки, Серебрянки, Григорьевки, Звановки, Переездного и Федоровки.
- На Покровском направлении противник атаковал Гришино, Родинское, Сухецкое, а также продвигался возле Красного Лимана, Новоэкономичного, Николаевки, Разино, Уют, Бойковки, Федоровки, вблизи и в самом Мирнограде, возле Лисовки, Сухого Яра, Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
Ситуация возле Покровска остается напряженной / Инфографика ISW
- На Константиновском направлении россияне атаковали вблизи Часового Яра, Щербиновки, Александро-Шултино, Плещеевки, Берестока, Русиного Яра, Полтавки и Софиевки.
- Вблизи Новопавловки происходили атаки в Новониколаевке, Дачное и Филии.
- Российские войска за прошедшие сутки наступали возле Орехова в районе Щербаков, Каменского, Приморского и Степногорска
- На Херсонском направлении состоялись вражеские атаки вблизи Антоновского моста, но продвижений не было.
- На Гуляйпольском направлении оккупанты наступали возле Красногорского, Успеновки, Привольного, Рыбного, Охотничьего, Новониколаевки и Павловки. Украинские войска, вероятно, контратаковали вблизи Сладкого, Нового и Новониколаевки.
- Возле Доброполье Силы обороны недавно продвинулись на запад от Шахова. Россияне вместо этого атаковали у Маяка, Дорожного и Заповедного.
Подведем итоги, что украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья. Оккупанты имели успехи на Купянском и Покровском направлениях и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
Как изменилась ситуация на фронте?
Российские войска активизируют наступательные действия в Покровске, однако украинские силы провели успешную воздушную десантную операцию. По данным ISW, оккупанты контролируют около 60% города.
Аналитики DeepState сообщили о двух продвижения российских войсквозле Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожье.