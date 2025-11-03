Успіхи ЗСУ біля Добропілля, важка ситуація біля Покровська: огляд фронту та карти ISW
- Російські війська зосередилися на захопленні Покровська та Мирнограда, що призводить до високих втрат.
- Українські сили просунулися на захід від Шахова й біля Добропілля, а також досягли оточення окупантів у Безсалівці.
Росія, ймовірно, перекинула всі сили на спробу захоплення Покровська та Мирнограда. Як на Покровському, так і на інших напрямках, окупанти проводять бої, що призводять призводить до високих втрат.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), який оновив огляд фронту за минулу добу.
Дивіться також Воюють не звичайні військові: генерал армії описав дії росіян у Покровську
Що відбувається на лінії зіткнення?
- На Сумському напрямку бої тривали поблизу Андріївки та Варачиного. За даними ворожих блогерів, українські війська, ймовірно, досягли оточення окупантів у Безсалівці.
- У Харківській області ворог наступав біля Вовчанська та Синельникового. Також атаки відбувалися неподалік Хатнього, Одрадного та Дворічанського. Окупанти вперед не просунулися.
- Російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська, а також біля Кам'янки та у напрямку Колодязного, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Курилівки.
Карти фронту станом на 3 листопада / Інфографіка ISW
- На Лиманському напрямку росіяни атакували Коровий Яр, Ставки, Зарічне та Ямпіль. Поблизу останнього ворог нещодавно посилив наступи, проводячи цілеспрямовані штурми.
- На Сіверському напрямку росіяни намагалися просуватися біля Дронівки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Переїзного та Федорівки.
- На Покровському напрямку противник атакував Гришине, Родинське, Сухецьке, а також просувався біля Красного Лиману, Новоекономічного, Миколаївки, Разіного, Затишок, Бойківки, Федорівки, поблизу і в самому Мирнограді, біля Лисівки, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Удачного і Молодецького.
Ситуація біля Покровська залишається напруженою / Інфографіка ISW
- На Костянтинівському напрямку росіяни атакували поблизу Часового Яру, Щербинівки, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Берестока, Русиного Яру, Полтавки та Софіївки.
- Поблизу Новопавлівки відбувалися атаки в Новомиколаївці, Дачне та Філії.
- Російські війська минулої доби наступали біля Оріхова в районі Щербаків, Кам'янського, Приморського та Степногірська
- На Херсонському напрямку відбулися ворожі атаки поблизу Антонівського мосту, але просувань не було.
Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
- На Гуляйпільському напрямку окупанти наступали біля Красногірського, Успенівки, Привільного, Рибного, Охотничого, Новомиколаївки та Павлівки. Українські війська, ймовірно, контратакували поблизу Солодкого, Нового та Новомиколаївки.
- Біля Добропілля Сили оборони нещодавно просунулися на захід від Шахова. Росіяни натомість атакували біля Маяка, Дорожнього та Заповідного.
Підсумуємо, що українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Окупанти мали успіхи на Куп'янському та Покровському напрямках і в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
Як змінилася ситуація на фронті?
Російські війська активізують наступальні дії в Покровську, однак українські сили провели успішну повітряну десантну операцію. За даними ISW, окупанти контролюють близько 60% міста.
Аналітики DeepState повідомили про два просування російських військ: біля Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі.