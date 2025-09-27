Российская пропаганда убеждает, что якобы имеет большие успехи на фронте. Но вряд ли колоссальные потери оккупантов во время летней наступательной кампании можно назвать победой.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что оперативного успеха у россиян вообще нет. Есть небольшие тактические продвижения.

Какую задачу хотят выполнить россияне?

Продвижение россиян возле Покровска и Купянска может перерасти в оперативный успех. Речь идет о Добропольском и Славянском направлениях. Там россияне создали плацдарм для оперативного движения. Именно туда сейчас стягивают все резервы.

Сейчас россияне попытаются вытеснить наши силы из Покровской – Мирноградской агломерации. А стратегически будут пытаться выйти на Доброполье, чтобы потом вернуться в сторону Востока на Краматорск и Славянск,

– отметил Роман Свитан.

За время, оставшееся на осень до начала морозе враг попытается максимально расширить сухопутный коридор, который будет предусматривать Днепропетровскую и Запорожскую области. Кроме этого оккупанты будут давить на других участках: у Лимана, Купянска, Северска, Константиновки.

Надо не дать россиянам осуществить оперативный прорыв. Для этого надо увеличить плотность войск на линии боевого соприкосновения. Также увеличить плотность огня, а это зависит от поставок боеприпасов.

"У нас есть возможность не дать россиянам превратить тактический успех в оперативный. Это в свою очередь приведет к полному нивелированию стратегических задач летней компании России. Но это станет очевидным к концу 2025 года" – подытожил полковник запаса ВСУ.

