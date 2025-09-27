Це нівелює успіх росіян: Світан сказав, як можна протистояти ворогу на фронті
- Роман Світан зазначив, що російські сили намагаються просунутися біля Покровська та Куп'янська, щоб створити плацдарм для оперативного успіху.
- Для протидії російському наступу необхідно збільшити щільність військ та вогню на лінії зіткнення, а також забезпечити постачання боєприпасів.
Російська пропаганда переконує, що нібито має великі успіхи на фронті. Але навряд колосальні втрати окупантів під час літньої наступальної кампанії можна назвати перемогою.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що оперативного успіху у росіян взагалі не має. Є невеликі тактичні просування.
Яке завдання хочуть виконати росіяни?
Просування росіян біля Покровська та Куп'янська може перерости в оперативний успіх. Мовиться про Добропільський та Слов'янський напрямки. Там росіяни створили плацдарм для оперативного руху. Саме туди зараз стягають усі резерви.
Зараз росіяни спробують витіснити наші сили з Покровсько – Мирноградської агломерації. А стратегічно намагатимуться вийти на Добропілля, щоб потім повернутися в бік Сходу на Краматорськ і Слов'янськ,
– зауважив Роман Світан.
За час, який залишився на осінь до початку морозі ворог спробує максимально розширити сухопутний коридор, який передбачатиме Дніпропетровську та Запорізьку області. Крім цього окупанти тиснутимуть на інших ділянках: біля Лиману, Куп'янська, Сіверська, Костянтинівки.
Треба не дати росіянам здійснити оперативний прорив. Для цього треба збільшити щільність військ на лінії бойового зіткнення. Також збільшити щільність вогню, а це залежить від постачання боєприпасів.
"У нас є змога не дати росіянам перетворити тактичний успіх в оперативний. Це своєю чергою призведе до повного нівелювання стратегічних завдань літньої компанії Росії. Але це стане очевидним до кінця 2025 року" – підсумував полковник запасу ЗСУ.
Останні новини з фронту:
- Ворог продовжує наступ на Донеччині, особливо гаряче біля Покровська. Росіяни усвідомлюють, що українські військові розставляють пастки на їхніх маршрутах, тому кидають у бій колишніх в'язнів. Лише після цього відправляють підготовлені війська.
- Головнокомандувач ЗСУ розповів, що противник наступатиме одразу на Покровському, Новопавлівському і Добропільському напрямках. Те, як розвиватиметься ситуація біля Покровська матиме вплив на інші ділянки фронту, зокрема на Запоріжжя.
- Крім цього, окупанти тиснуть на Харківщині та хочуть якнайшвидше зайти в Куп'янськ. Це завдання мають виконати ще до настання холодів. Ворожу піхоту виловлюють наші оператори дронів, поки вона ще не закріпилася у будинках.