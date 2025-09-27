Російська пропаганда переконує, що нібито має великі успіхи на фронті. Але навряд колосальні втрати окупантів під час літньої наступальної кампанії можна назвати перемогою.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що оперативного успіху у росіян взагалі не має. Є невеликі тактичні просування.

Яке завдання хочуть виконати росіяни?

Просування росіян біля Покровська та Куп'янська може перерости в оперативний успіх. Мовиться про Добропільський та Слов'янський напрямки. Там росіяни створили плацдарм для оперативного руху. Саме туди зараз стягають усі резерви.

Зараз росіяни спробують витіснити наші сили з Покровсько – Мирноградської агломерації. А стратегічно намагатимуться вийти на Добропілля, щоб потім повернутися в бік Сходу на Краматорськ і Слов'янськ,

– зауважив Роман Світан.

За час, який залишився на осінь до початку морозі ворог спробує максимально розширити сухопутний коридор, який передбачатиме Дніпропетровську та Запорізьку області. Крім цього окупанти тиснутимуть на інших ділянках: біля Лиману, Куп'янська, Сіверська, Костянтинівки.

Треба не дати росіянам здійснити оперативний прорив. Для цього треба збільшити щільність військ на лінії бойового зіткнення. Також збільшити щільність вогню, а це залежить від постачання боєприпасів.

"У нас є змога не дати росіянам перетворити тактичний успіх в оперативний. Це своєю чергою призведе до повного нівелювання стратегічних завдань літньої компанії Росії. Але це стане очевидним до кінця 2025 року" – підсумував полковник запасу ЗСУ.

