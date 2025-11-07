Укр Рус
7 ноября, 17:07
2

В Купянске украинские силы продвинулись более чем на 1000 метров, – Зеленский

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Украинские силы продвинулись на 1100-1200 метров в Купянске на Харьковщине.
  • В Волчанске наблюдается накопление российских сил, за сутки обнаружено шестьсот военных.

В Купянске на Харьковщине украинские силы продвинулись более чем на 1000 метров. В то же время в Волчанске ситуация напряженная.

Российские войска накапливают силы в Волчанске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Какие успехи имеет Украина в Купянске?

Зеленский заявил, что украинские силы продвинулись в Купянске на 1100-1200 метров.

В то же время в Волчанске ситуация сложная, идет накопление российских сил.

Их накопление за эти сутки шестьсот увидели наши военные, 
– сказал Зеленский.

Ранее украинская авиация нанесла удар по россиянам в Волчанске

  • 5 ноября российские оккупанты распространили видео с установлением своего флага в Волчанске.

  • Ради пропагандистского видео они вылезли на одно из зданий Рубежанского жилого массива в городе, помахали российским флагом, а после этого скопились в здании неподалеку. Праздновали недолго – по россиянам отработала украинская авиация.