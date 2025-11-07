Укр Рус
7 листопада, 17:07
У Куп'янську українські сили просунулися на понад 1000 метрів, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Українські сили просунулися на 1100-1200 метрів у Куп'янську на Харківщині.
  • У Вовчанську спостерігається накопичення російських сил, за добу виявлено шістсот військових.

У Куп'янську на Харківщині українські сили просунулися на понад 1000 метрів. Водночас у Вовчанську ситуація напружена.

Російські війська накопичують сили у Вовчанську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Які успіхи має Україна у Куп'янську?

Зеленський заявив, що українські сили просунулися у Куп'янську на 1100-1200 метрів.

Водночас у Вовчанську ситуація складна, йде накопичення російських сил.

Їх накопичення за цю добу шістсот побачили наші військові, 
– сказав Зеленський.

Раніше українська авіація завдала удару по росіянах у Вовчанську

  • 5 листопада російські окупанти розповсюдили відео з встановленням свого прапора у Вовчанську.

  • Заради пропагандистського відео вони вилізли на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, помахали російським прапором, а після цього скупчились у будівлі неподалік. Святкували недовго – по росіянах відпрацювала українська авіація.