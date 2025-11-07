У Куп'янську українські сили просунулися на понад 1000 метрів, – Зеленський
- Українські сили просунулися на 1100-1200 метрів у Куп'янську на Харківщині.
- У Вовчанську спостерігається накопичення російських сил, за добу виявлено шістсот військових.
У Куп'янську на Харківщині українські сили просунулися на понад 1000 метрів. Водночас у Вовчанську ситуація напружена.
Російські війська накопичують сили у Вовчанську. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.
Які успіхи має Україна у Куп'янську?
Зеленський заявив, що українські сили просунулися у Куп'янську на 1100-1200 метрів.
Водночас у Вовчанську ситуація складна, йде накопичення російських сил.
Їх накопичення за цю добу шістсот побачили наші військові,
– сказав Зеленський.
Раніше українська авіація завдала удару по росіянах у Вовчанську
5 листопада російські окупанти розповсюдили відео з встановленням свого прапора у Вовчанську.
Заради пропагандистського відео вони вилізли на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, помахали російським прапором, а після цього скупчились у будівлі неподалік. Святкували недовго – по росіянах відпрацювала українська авіація.