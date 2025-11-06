Враг не захватывал новых территорий в Днепропетровской и Запорожской областях, – Силы обороны

В Силах обороны Юга опровергли информацию о захвате врагом новых территорий в Днепропетровской и Запорожской областях. Те села, о потере которых писали некоторые аналитики, не переходили под контроль россиян.

Ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях остается довольно напряженная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Что в Силах обороны Юга говорят о якобы потере территорий?

Информация о потере территорий Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности. Но в Силах обороны подтвердили, что ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная.

Только за минувшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян.

Бои ведутся в районе населенных пунктов Павловка, Плавни и Приморское. В последнее россияне пытаются продвинуться через высохшее Каховское водохранилище. Оккупанты прячутся в высоком камыше, пытаясь пройти во фланг украинских сил.

В районе Успеновки противник нанес удар и уничтожил несколько позиций украинских защитников, им пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт продолжаются.

Противник также пытался инфильтроваться в украинскую оборону, пользуясь погодными условиями – густым туманом.

Но на этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы. За прошедшие сутки на Юге враг потерял более двух сотен личного состава,

– отметили в Силах обороны Юга.

