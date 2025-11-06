Ворог не захоплював нових територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях, – Сили оборони
- Сили оборони Півдня спростували інформацію про захоплення росіянами нових територій у Дніпропетровській та Запорізькій областях, зазначивши, що ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках залишається напруженою.
- Противник намагався просунутися через висохше Каховське водосховище, використовуючи густий туман для інфільтрації в українську оборону, але за минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу.
У Силах оборони Півдня спростували інформацію про захоплення ворогом нових територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Ті села, про втрату яких писали деякі аналітики, не переходили під контроль росіян.
Ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках залишається доволі напружена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.
Дивіться також Росія вдарила по Павлограду: пошкоджено інфраструктуру, є проблеми зі світлом
Що у Силах оборони Півдня кажуть про нібито втрату територій?
Інформація про втрату територій Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності. Але в Силах оборони підтвердили, що ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена.
Лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян.
Бої ведуться в районі населених пунктів Павлівка, Плавні та Приморське. В останнє росіяни намагаються просунутися через висохше Каховське водосховище. Окупанти ховаються у високому очереті, намагаючись пройти у фланг українських сил.
В районі Успенівки противник завдав удару та знищив кілька позицій українських захисників, їм довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт тривають.
Противник також намагався інфільтруватися в українську оборону, користуючись погодними умовами – густим туманом.
Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи. За минуло добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу,
– зазначили у Силах оборони Півдня.
Росія ударами знеструмила шахти на Дніпропетровщині
6 листопада Росія обстріляла Дніпропетровщину, знеструмивши 8 вугільних шахт, під землею опинилися 2 595 гірників.
Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що атака є частиною енергетичного терору Росії проти України, метою якої є залишити українців без світла і тепла взимку.