Ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках залишається доволі напружена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Дивіться також Росія вдарила по Павлограду: пошкоджено інфраструктуру, є проблеми зі світлом

Що у Силах оборони Півдня кажуть про нібито втрату територій?

Інформація про втрату територій Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності. Але в Силах оборони підтвердили, що ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена.

Лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян.

Бої ведуться в районі населених пунктів Павлівка, Плавні та Приморське. В останнє росіяни намагаються просунутися через висохше Каховське водосховище. Окупанти ховаються у високому очереті, намагаючись пройти у фланг українських сил.

В районі Успенівки противник завдав удару та знищив кілька позицій українських захисників, їм довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт тривають.

Противник також намагався інфільтруватися в українську оборону, користуючись погодними умовами – густим туманом.

Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи. За минуло добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу,

– зазначили у Силах оборони Півдня.

Росія ударами знеструмила шахти на Дніпропетровщині