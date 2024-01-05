Тогда ВСУ смогут выполнить главную задачу войны: Черник назвал нужные условия

В Украине идет полномасштабная война с российскими оккупантами. Ее также называют индустриальной, ведь стороны соревнуются ресурсами.

Чтобы переломить ход войны, не нужно выдумывать никакого вундерваффе, сказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. По его словам, достаточно четырех компонентов.

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Авиация

Прежде всего нужно большое количество авиации.

"61 машина F-16 – это очень хорошо, они выполнят свою работу, но критически мало. Нужны хотя бы четыре авиационные бригады. Одна бригада – это 40 машин", – отметил Черник.

Во время визита Владимира Зеленского в Нидерланды в конце августа 2023 года стало известно, что страна передаст 42 самолета F-16 . Эстафету подхватила Дания, объявившая о 19 истребителях для Украины.

Стоит отметить, что условные 180–220 машин – это абсолютно подъемный показатель для украинских союзников. С середины 1970-х до сегодняшнего дня произвели более 4,5 тысячи самолетов. Самых высоких образцов – около 2,5 тысячи.

Дальнобойные ракеты

Как известно, сама по себе авиация ничего не значит – нужна ракето-бомбовая нагрузка к ней. Речь идет о дальнобойных ракетах, например AGM-158 JASSM, которых произвели более 5 тысяч, или AGM-154 JSOW. В общем, к F-16 произвели 105 видов вооружений.

Если бы эти 200–220 машин имели большое количество дальнобойных ракет, то мы решили бы главную задачу войны – логистику,

– подчеркнул Черник.

Тогда можно будет истребить на дальних расстояниях все, что касается железной дороги, и держать в огневом контроле этот режим больше месяца. Как следствие, до оккупантов на передовую не доедут патроны, теплая одежда, еда, вода, медикаменты.

Кроме того, Украина нуждается в дальнобойных ракетах класса "земля – земля". Прежде всего речь идет об ATACMS.

Дроны и РЭБ

Нынешнюю войну в Украине справедливо называют "дроновой". Поэтому нужно наращивать производство своих беспилотников и одновременно систему радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским.

Все дроны-камикадзе, включая "Ланцеты", которые россияне серьезно модифицировали, имеют радиопровод. Это все надо заглушать и также поднимать армию наших дронов,

– констатировал Черник.

Согласованность работы войск

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в 2024 году Украина планирует закупить по меньшей мере миллион дронов . Кроме того, в стране продолжается строительство завода по производству БПЛА Bayraktar.

Не менее важным остается скоординированная работа между разными силами.

При грамотном управлении, таком количестве оружия выход на старую линию разграничения – это вопрос нескольких месяцев. И это не фантастика,

– убежден Черник.

Но пока такой сценарий кажется фантастическим. Украинские союзники не готовы предоставить такое количество оружия.