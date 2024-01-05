Тоді ЗСУ зможуть виконати головне завдання війни: Черник назвав потрібні умови

В Україні триває повномасштабна війна з російськими окупантами. Її також називають індустріальною, адже сторони змагаються ресурсами.

Щоб переломити хід війни, не треба видумувати жодного вундерваффе, сказав 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. За його словами, достатньо чотирьох компонентів.

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Авіація

Передусім потрібна велика кількість авіації.

"61 машина F-16 – це дуже добре, вони зроблять свою роботу, але критично мало. Треба хоча б чотири авіаційні бригади. Одна бригада – це 40 машин", – зазначив Черник.

Під час візиту Володимира Зеленського до Нідерландів наприкінці серпня 2023 року стало відомо, що країна передасть 42 літаки F-16 . Естафету підхопила Данія, яка оголосила про 19 винищувачів для України.

Варто зазначити, що умовних 180–220 машин – це абсолютно піднімний показник для українських союзників. Із середини 1970-х до сьогодні виготовили понад 4,5 тисячі літаків. Найвищих зразків – близько 2,5 тисячі.

Далекобійні ракети

Як відомо, сама собою авіація нічого не важить – потрібне ракето-бомбове навантаження до неї. Ідеться про далекобійні ракети, наприклад AGM-158 JASSM, яких виробили понад 5 тисяч, або AGM-154 JSOW. Загалом до F-16 виробили 105 видів озброєнь.

Якби ці 200–220 машин мали велику кількість далекобійних ракет, то ми розв'язали б головне завдання війни – логістику,

– наголосив Черник.

Тоді можна буде винищити на далеких відстанях усе, що стосується залізниці, і тримати у вогневому контролі цей режим понад місяць. Як наслідок, до окупантів на передову не доїдуть патрони, теплий одяг, їжа, вода, медикаменти.

Крім того, Україна потребує далекобійних ракет класу "земля – земля". Передусім ідеться про ATACMS.

Дрони й РЕБ

Теперішню війну в Україні справедливо називають "дроновою". Тому потрібно нарощувати виробництво своїх безпілотників і водночас систему радіоелектронної боротьби для протидії ворожим.

Усі дрони-камікадзе включно з "Ланцетами", які росіяни серйозно модифікували, мають радіопровід. Це все треба заглушувати і також підіймати армію наших дронів,

– констатував Черник.

Узгодженість роботи військ

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що 2024 року Україна планує закупити щонайменше мільйон дронів . Крім того, в країні триває будівництво заводу з виробництва БпЛА Bayraktar.

Не менш важливим залишається скоординована робота між різними силами.

За грамотного управління, такої кількості зброї вихід на стару лінію розмежування – це питання кількох місяців. І це не фантастика,

– переконаний Черник.

Але наразі такий сценарій видається фантастичним. Українські союзники не готові надати таку кількість зброї.