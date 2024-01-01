За словами Умєрова, один із планів МО на перший квартал 2024 – посилити нові міжнародні коаліції спроможностей, зокрема щодо ППО, безпеки в Чорному морі, дронів, РЕБ та РЕР, кібербезпеки, артилерії. окрему увагу в колонці приділено дронам.

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Міністерство працює над закупівлею та виробництвом дронів

Міністерство оборони замовило перші партії FPV-дронів – загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів,

– назвав цифру Умєров.

Він говорить, що триває робота над ефективною логістикою, здешевшенням закупівель і виробництвом достатньої кількості бойових частин.

Міністр назвав FPV-дрони ефективним та економічно вигідним засобом ураження противника. І пояснив: раніше Міноборони не закуповувало їх, бо на законодавчому рівні не було "чітких критеріїв та правил їх застосування на полі бою". Тому FPV-дрони купували волонтери, Мінцифри та ОВА.

Уже прийняли на озброєння та допустили до експлуатації 118 зразків нової техніки, із них 24 дрони, зокрема FPV.

"Ми почали закривати проблему з закупівлею дронів, позашляховиків, РЕБ, боєприпасів. Поступово задовольнимо потребу в інших категоріях, як-от тактичні навушники або жіноча форма", – обіцяє міністр.

Іще планують створити міжнародну коаліцію дронів.

Які плани в Міноборони на 2024 рік

За ці два роки ми змінились: як країна, як народ, як військо. Тепер ми вивчаємо власний досвід, розвиваємо власні спроможності, нарощуємо українське виробництво зброї. Наша стратегічна мета – повернення кордонів 1991 року. Наш курс – це Україна в НАТО,

– ідеться в матеріалі.

Умєров відзначив, що МО "вперше на рівні всіх Сил оборони сформувало узгоджену потребу на 2024 рік". Це означає, що потребу узгодили з реальними потужностями українських виробників і планами постачання військово-технічної допомоги від партнерів.

Нова система закупівель, за словами міністра, буде прозорою і відповідатиме стандартам НАТО.

Безпосередньо здійснюватимуть закупівлі "Державний оператор тилу" та "Агенція оборонних закупівель". А всі нелетальні закупівлі перевели на Prozorro.

Ще одне нововведення – Генеральна інспекція Міністерства оборони США буде контролювати використання безпекової допомоги.

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