На Добропольском направлении украинские защитники продолжают эффективно поражать логистические объекты и скопления российских войск. Только за сутки были ликвидированы десятки оккупантов.

Количество ударов по скоплению врага увеличивается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление офицера управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григория Шаповала в эфире телемарафона.

Какова ситуация на Добропольском направлении?

Только за минувшие сутки на Добропольском направлении враг понес 47 потерь, из которых 32 – безвозвратные.

По словам Шаповала, интенсивность поражения мест скопления противника на Добропольском направлении увеличивается.

Задача достаточно успешно реализовывается и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно,

– подчеркнул Шаповал.

Что известно о ходе боевых действий на Добропольском направлении?