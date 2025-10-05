На Добропільському напрямку українські захисники продовжують ефективно вражати логістичні об’єкти та скупчення російських військ. Лише за добу було ліквідовано десятки окупантів.

Кількість ударів по скупченню ворога збільшується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву офіцера управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

Лише за минулу добу на Добропільському напрямку ворог зазнав 47 втрат, з яких 32 – безповоротні.

За словами Шаповала, інтенсивність ураження місць скупчення противника на Добропільському напрямку збільшується.

Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно,

– підкреслив Шаповал.

Що відомо про перебіг бойових дій на Добропільському напрямку?