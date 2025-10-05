Кількість ударів по скупченню ворога збільшується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву офіцера управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.
Яка ситуація на Добропільському напрямку?
Лише за минулу добу на Добропільському напрямку ворог зазнав 47 втрат, з яких 32 – безповоротні.
За словами Шаповала, інтенсивність ураження місць скупчення противника на Добропільському напрямку збільшується.
Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно,
– підкреслив Шаповал.
Що відомо про перебіг бойових дій на Добропільському напрямку?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію в Ямполі на Донеччині та знищують залишки російських диверсійних груп. На Добропільському напрямку українські війська знищують логістику ворога, за там добу ліквідовано 32 окупанти.
За минулу добу, 4 жовтня, на Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмів агресора біля Володимирівки, Разіного, Никанорівки, Родинського, Новоекономічного, Миролюбівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Новосергіївки та Філії.