Кількість ударів по скупченню ворога збільшується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву офіцера управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорія Шаповала в ефірі телемарафону.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

Лише за минулу добу на Добропільському напрямку ворог зазнав 47 втрат, з яких 32 – безповоротні.

За словами Шаповала, інтенсивність ураження місць скупчення противника на Добропільському напрямку збільшується.

Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно,

– підкреслив Шаповал.

Що відомо про перебіг бойових дій на Добропільському напрямку?