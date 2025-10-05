Количество ударов по скоплению врага увеличивается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление офицера управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григория Шаповала в эфире телемарафона.
Смотрите также Пограничники разгромили вражеские позиции россиян на Курском направлении
Какова ситуация на Добропольском направлении?
Только за минувшие сутки на Добропольском направлении враг понес 47 потерь, из которых 32 – безвозвратные.
По словам Шаповала, интенсивность поражения мест скопления противника на Добропольском направлении увеличивается.
Задача достаточно успешно реализовывается и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно,
– подчеркнул Шаповал.
Что известно о ходе боевых действий на Добропольском направлении?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию в Ямполе в Донецкой области и уничтожают остатки российских диверсионных групп. На Добропольском направлении украинские войска уничтожают логистику врага, за там сутки ликвидировано 32 оккупанта.
За прошедшие сутки, 4 октября, на Покровском направлении защитники остановили 56 штурмов агрессора у Владимировки, Разино, Никаноровки, Родинского, Новоэкономического, Миролюбовки, Покровска, Звирово, Котлиного, Удачного, Новосергиевки и Филиала.