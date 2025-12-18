Завершится ли война в Украине в 2026 году: что говорят в ГУР

В разведке высказались относительно обсуждений о возможном завершении войны в 2026 году. Представитель ГУР подчеркнул, что привязка к конкретным срокам является второстепенной.

Зато решающее значение будут иметь внутренняя сплоченность страны и ее позиции на международной арене. Соответствующий комментарий предоставил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает 24 Канал со ссылкой на Новини.Live.

Актуально Гендиректор "Украинской бронетехники" назвал, чего катастрофически не хватает украинскому ВПК

Что говорят в разведке относительно окончания войны?

Юсов акцентировал, что установление мира является общей задачей как государственных структур, так и всего украинского общества.

Я не буду прогнозировать. Могу сказать, что и украинские силы безопасности и обороны, и дипломаты, и военно-политическое руководство делают все возможное для того, чтобы как можно скорее был справедливый мир. В конце концов, все общество для этого работает,

– сказал он.

Отдельно Юсов отметил, что одним из самых серьезных испытаний для Украины в 2026 году станет сохранение единства. Речь идет как о внутренней стабильности, так и о согласованности внешнеполитического курса и общее видение действий противника.

Именно консолидация, подчеркнул он, является основой устойчивости государства, ее способности выстоять и в конце концов достичь успеха.

Интересно! Историк Ярослав Грицак сравнивает войну в Украине с Первой мировой, отмечая медленную динамику фронта и истощение тыла. Он считает, что по продолжительности война может приблизиться к масштабам Первой мировой, что свидетельствует о возможном приближении определенной развязки.

На каком этапе мирные переговоры?