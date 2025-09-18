Все группы оккупантов, которые заходят в районы Доброполья и Покровска, уничтожают, – Зеленский
- Силы обороны Украины освободили 160 квадратных километров и очистили более 170 квадратных километров территории в районах Покровска и Доброполья.
- Потери российских оккупантов составили более 2500 человек, из которых более 1300 погибших, и почти 100 пленных за последние недели.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах в районе Покровска и Доброполья. Фактически все наступательные действия врага проваливаются.
Потери россиян на этом направлении составили более 2500 человек только за последние недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в телеграмме.
Смотрите также Офицер ВСУ назвал последние успехи Украины на фронте
Какие успехи имеют ВСУ на Покровском и Добропольском направлениях?
С начала контрнаступательной операции в районе Покровска и Доброполья Силы обороны освободили уже 160 квадратных километров территории. Еще более 170 квадратных километров очищены от врага.
В плен попали почти 100 оккупантов. Уже 7 населенных пунктов на направлении освобождены, еще 9 – очищены от врага.
Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели – уже более чем две с половиной тысячи, из них более чем 1300 россиян – убиты,
– сообщил Зеленский.
Зеленский сообщил о начале контрнаступления вблизи Покровска: что известно
- Владимир Зеленский рассказал об успехах Сил обороны на фронте. ВСУ осуществляют контрнаступательные операции на Донецком направлении, в частности в районах Покровска и Доброполья.
- По словам Зеленского, на фронте продолжаются жесткие бои, однако ВСУ удалось нанести россиянам ощутимые потери.