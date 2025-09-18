Усі групи окупантів, які заходять до районів Добропілля і Покровська, знищують, – Зеленський
- Сили оборони України звільнили 160 квадратних кілометрів та очистили понад 170 квадратних кілометрів території в районах Покровська та Добропілля.
- Втрати російських окупантів склали понад 2500 осіб, з яких понад 1300 загиблих, та майже 100 полонених за останні тижні.
Президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи в районі Покровська та Добропілля. Фактично усі наступальні дії ворога зазнають невдачі.
Втрати росіян на цьому напрямку склали понад 2500 осіб лише за останні тижні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського у телеграмі.
Які успіхи мають ЗСУ на Покровському та Добропільському напрямках?
Від початку контрнаступальної операції у районі Покровська та Добропілля Сили оборони звільнили вже 160 квадратних кілометрів території. Ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від ворога.
У полон потрапили майже 100 окупантів. Вже 7 населених пунктів на напрямку звільнені, ще 9 – очищені від ворога.
Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито,
– повідомив Зеленський.
