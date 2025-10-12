Укр Рус
12 октября, 23:30
Зеленский назвал 2 вещи, которые смогут остановить Путина

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Президент Зеленский считает, что усиление противовоздушной обороны и предоставление дальнобойного оружия, такого как ракеты Tomahawk, могут остановить Путина.
  • Зеленский также отметил важность поддержки США для Киева, чтобы Путин понял, что использование оружия против Украины не принесет результатов.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом в самом начале его каденции говорил американскому лидеру, что закончить войну в Украине будет очень трудно. Он объясняет это тем, что Владимир Путин пока не чувствует полного давления.

А также не хочет заканчивать полномасштабное вторжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире Fox News.

Как можно заставить Путина прекратить войну?

По словам президента, он говорил Трампу, что нужны две вещи, чтобы реально давить на российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил партнеров за помощь, но отметил, что этого недостаточно.

Также, по мнению главы государства, важно просто показать главе Кремля, что Америка поддерживает Украину и действительно спасает ее, что просто использовать оружие, ракеты, иранские беспилотники против Украины слишком дорого и это не даст результата, потому что государство имеет действительно сильный щит.

И второй аспект – наличие дальнобойного оружия, дальнобойных возможностей, и это зависит от нашего внутреннего производства и, конечно, от американской стороны, потому что у США есть "томагавки" и другие вещи, которые можно использовать по военному сектору,
– добавил президент.

Он объяснил, что Россия производит иранские дроны и в течение одного дня использует более 500 таких БпЛА. По его словам, иранцы дали россиянам лицензии, приехали в Россию и научили изготавливать "Шахеды", то же самое сделали северокорейцы с артиллерией.

Такая ситуация является тяжелой для Украины и именно поэтому Зеленский просит Соединенные Штаты предоставить Украине ракеты Tomahawk.

Какие еще заявления сделал Зеленский о войне?

  • Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский обсудил в частности поставки Украине ракет Tomahawk. Глава государства отметил, что стороны работают над этим вопросом. По его словам, Россия боится, что американцы могут предоставить украинцам такие ракеты.

  • Зеленский также выразил надежду, что Дональд Трамп использует свое влияние на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Он обсудил этот вопрос с президентом США и ожидает от Трампа активных действий для завершения войны.