Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на самому початку його каденції казав американському лідеру, що закінчити війну в Україні буде дуже важко. Він пояснює це тим, що Володимир Путін наразі не відчуває повного тиску.

А також не хоче закінчувати повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського в етері Fox News.

Дивіться також "Трамп це розуміє": Лукашенко скептично оцінив передачу Tomahawk Києву і звинуватив Зеленського

Як можна змусити Путіна припинити війну?

За словами президента, він казав Трампу, що потрібні дві речі, щоб реально тиснути на російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної оборони. Зеленський подякував партнерам за допомогу, але зазначив, що цього недостатньо.

Також, на думку глави держави, важливо просто показати очільнику Кремля, що Америка підтримує Україну і справді рятує її, що просто використовувати зброю, ракети, іранські безпілотники проти України занадто дорого і це не дасть результату, тому що держава має дійсно сильний щит.

І другий аспект – наявність далекобійної зброї, далекобійних можливостей, і це залежить від нашого внутрішнього виробництва і, звісно, від американської сторони, тому що у США є "томагавки" та інші речі, які можна використовувати по військовому сектору,

– додав президент.

Він пояснив, що Росія виробляє іранські дрони й протягом одного дня використовує понад 500 таких БпЛА. За його словами, іранці дали росіянам ліцензії, приїхали до Росії та навчили виготовляти "Шахеди", те ж саме зробили північнокорейці з артилерією.

Така ситуація є важкою для України й саме тому Зеленський просить Сполучені Штати надати Україні ракети Tomahawk.

Які ще заяви зробив Зеленський про війну?