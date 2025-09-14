Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "есть хорошие результаты" на Сумщине. Подразделения Украины продвигаются к государственной границе.

Россияне также понесли потери на ряде направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

О каких успехах ВСУ рассказал Зеленский?

В вечернем обращении 14 сентября после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Зеленский отметил, что украинские подразделения имеют успехи на Сумщине.

Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины,

– заявил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о значительных потерях российских войск на Харьковщине, в частности в районе Купянска, а также в Донецкой области.

Какова ситуация на Сумщине?