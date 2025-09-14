Президент України Володимир Зеленський заявив, що "є хороші результати" на Сумщині. Підрозділи України просуваються до державного кордону.

Росіяни також зазнали втрат на низці напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Дивіться також Зеленський відреагував на удар по нафтовому порту Росії на Балтійському морі

Про які успіхи ЗСУ розповів Зеленський?

У вечірньому зверненні 14 вересня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Зеленський зазначив, що українські підрозділи мають успіхи на Сумщині.

Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України,

– заявив президент.

Крім того, Зеленський повідомив про значні втрати російських військ на Харківщині, зокрема в районі Куп’янська, а також на Донеччині.

Яка ситуація на Сумщині?