У вечірньому зверненні за 14 вересня глава держави відзначив роботу спецпризначенців СБУ та ефективність українських дронів, передає 24 Канал.
Як Зеленський прокоментував українську атаку на Росію 12 вересня?
За словами президента, нафтовий термінал Росії на Балтійському морі зазнав суттєвих пошкоджень, відчутних для ворога. Також наші безпілотники не залишають у спокої порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок.
"Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів", – наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що найефективніші та найшвидші санкції проти Росії – це удари по її нафтових заводах, терміналах, нафтобазах. "Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", – пояснив президент.
Що відомо про атаку дронів на Росію 12 вересня?
- Уночі 12 вересня понад 200 дронів атакували Росію. Зокрема, вони навідалися до Ленінградської області.
- У порту Приморська на одному із суден та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. У цьому порті противник завантажує нафтою судна "тіньового флоту".
- Також було уражено низку нафтоперекачувальних станцій окупантів – "НПС-3", НПС "Андреаполь" і "НПС-7". Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.