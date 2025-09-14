В вечернем обращении за 14 сентября глава государства отметил работу спецназовцев СБУ и эффективность украинских дронов, передает 24 Канал.
Как Зеленский прокомментировал украинскую атаку на Россию 12 сентября?
По словам президента, нефтяной терминал России на Балтийском море получил существенные повреждения, ощутимых для врага. Также наши беспилотники не оставляют в покое порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок.
"Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что самые эффективные и быстрые санкции против России – это удары по ее нефтяным заводам, терминалах, нефтебазах. "Российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", – объяснил президент.
Что известно об атаке дронов на Россию 12 сентября?
- Ночью 12 сентября более 200 дронов атаковали Россию. В частности, они наведались в Ленинградскую область.
- В порту Приморска на одном из судов и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. В этом порту противник загружает нефтью суда "теневого флота".
- Также был поражен ряд нефтеперекачивающих станций оккупантов – "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.