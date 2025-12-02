Война не будет длиться годами, – Вениславский предположил, когда получится достичь перемирия
- Федор Вениславский считает, что война в Украине может завершиться в конце 2025 года или в первой половине следующего года.
- Вениславский отмечает, что Украина готова к миру, и завершение войны зависит также от реакции России на мирный план.
Федор Вениславский считает, что война идет к завершению. По его мнению, это может произойти в конце 2025 года или в первой половине следующего года.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление нардепа Федора Вениславского в интервью "Телеграфу".
Смотрите также Россия планирует экологическую катастрофу в Херсоне с последствиями для стран ЕС – секретные документы
Что Вениславский говорит о конце войны?
Нардеп Вениславский повторил свое мнение о том, что война в Украине приближается к завершению.
Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас еще есть целый декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно длиться годами,
– сказал политик.
По его словам, американские партнеры хотят приложить максимум усилий для того, чтобы остановить войну. Как он отмечал в сентябре, как только состоится встреча президентов Украины и США, а затем Украины, США и европейских партнеров, то здесь время завершения войны можно будет рассчитывать, наверное, неделями, а не месяцами.
Депутат отметил, что реакция украинцев на американский мирный план, показала, что Украина всегда готова к миру.
"То, что мы ездили в Женеву, соглашались на какие-то, возможно, не очень приятные для нас пункты, а другие отстаивали, свидетельствует, что Украина готова подписывать мирный план. Сейчас будет мяч на поле России, и для нас будет это маркером", – отметил Вениславский.
Что народный депутат говорил о перемирии ранее?
Напомним, что в сентябре Федор Вениславский заявил, что война постепенно приближается к завершению.
По его словам, когда очевидно, что война идет к завершению, кто-то признает, кто-то не признает, но фактически Украина движется в этом направлении, уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах.
Народный депутат отметил, что несмотря на эти изменения, когда речь идет о решениях, касающихся военных, парламент остается консолидированным и принимает необходимые постановления без проблем.