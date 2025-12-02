Війна не буде тривати роками, – Веніславський припустив, коли вийде досягнути перемир'я

Федір Веніславський вважає, що війна йде до завершення. На його думку, це може статися наприкінці 2025 року чи у першій половині наступного року.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву нардепа Федора Веніславського в інтерв'ю "Телеграфу".

Що Веніславський каже про кінець війни?

Нардеп Веніславський повторив свою думку про те, що війна в Україні наближається до завершення.

Я залишаюся переконаним, що війна йде до свого завершення. Можливо, це буде не так швидко, не в цьому році (хоча я цього не виключаю, адже у нас ще є цілий грудень) чи це буде в лютому, березні. Але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна не буде точно тривати роками,

– сказав політик.

За його словами, американські партнери хочуть докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити війну. Як він зазначав у вересні, як тільки відбудеться зустріч президентів України та США, а потім України, США та європейських партнерів, то тут час завершення війни можна буде обраховувати, напевне, тижнями, а не місяцями.

Депутат наголосив, що реакція українців на американський мирний план, засвідчила, що Україна завжди готова до миру.

"Те, що ми їздили в Женеву, погоджувалися на якісь, можливо, не дуже приємні для нас пункти, а інші відстоювали, свідчить, що Україна готова підписувати мирний план. Зараз буде м'яч на полі Росії, і для нас буде це маркером", – зазначив Веніславський.

Що народний депутат казав про перемир'я раніше?